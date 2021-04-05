В течение нескольких дней у границ Крыма появлялся беспилотный аппарат ВВС США, который наблюдал за обстановкой. Однако 5 апреля в регионе появился еще и разведывательный самолет Lockheed Р-3C Orion, который прилетел с авиабазы Соединенных Штатов Суда, что находится на Кипре.

Самолет радиоэлектронной разведки появился у границ РФ в Крыму примерно в 10:20. Предполагается, что это и есть та самая авиация, которую Соединенные Штаты направили на помощь Владимиру Зеленскому. И если эта версия подтвердится, то в скором времени можно ожидать новых американских самолетов вблизи полуострова и линии разграничения на Донбассе.

Ранее депутат ВРУ от фракции ОПЗЖ Илья Кива заявлял, что Украина намеревается развязать полномасштабную войну против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По его мнению, президент Зеленский выигрывает независимо от исхода наступательной операции.