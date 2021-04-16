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На командном чемпионате мира в Осаке российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали уверенную победу в соревнованиях танцевальных пар. По результатам проката они получили 130,15 балла.

При этом вклад фигуристов в копилку сборной России составил 12 баллов. Синицина в своем Инстаграм-аккаунте написала, что очень довольна проведению чемпионата со зрителями, а также призвала всех россиян болеть за других представителей сборной, которые будут выступать завтра.

Во время проката у российской фигуристки расстегнулось платье на левом боку, однако этот мелкий казус не помешал завершить танец и одержать победу. Тренер Александр Жулин заявил, что пара выступила просто отлично, прокат был не хуже, чем в Стокгольме на чемпионате мира. Он также отметил, что не видел эпизода с расстегнутым нарядом Синициной.

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