На командном чемпионате мира в Осаке российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали уверенную победу в соревнованиях танцевальных пар. По результатам проката они получили 130,15 балла.

При этом вклад фигуристов в копилку сборной России составил 12 баллов. Синицина в своем Инстаграм-аккаунте написала, что очень довольна проведению чемпионата со зрителями, а также призвала всех россиян болеть за других представителей сборной, которые будут выступать завтра.

Во время проката у российской фигуристки расстегнулось платье на левом боку, однако этот мелкий казус не помешал завершить танец и одержать победу. Тренер Александр Жулин заявил, что пара выступила просто отлично, прокат был не хуже, чем в Стокгольме на чемпионате мира. Он также отметил, что не видел эпизода с расстегнутым нарядом Синициной.