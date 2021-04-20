В Германии начинает пользоваться спросом «вакцинный» вид туризма.

Так, в настоящее время Москва частично открыла границы для жителей Германии, и они поспешили этим воспользоваться. Как отмечается, в Евросоюзе на данный момент не разрешена вакцинация российским препаратом «Спутник V», и поэтому немцы отправляются в Москву, чтобы привиться этой вакциной.

Согласно имеющейся информации, на прошедших выходных в Россию прибыли как минимум 50 иностранцев, чтобы поставить вакцину. К примеру, один из пакетов стоит почти 2 тысячи евро, плюс 300 евро за вакцину. В этот пакет включены виза, услуги переводчика, два билета туда и обратно с разницей в три недели (для того, чтобы провести оба этапа вакцинации), три ночи в отеле и перевозки по городу.

Отмечается, что некоторые из «медицинских» туристов решили остаться в России во время перерыва между двумя этапами вакцинации.