Представители туристического бизнеса в Турции радуются тому, что в понедельник Россия так и не приняла решения о закрытии либо сокращении полетной программы на этом направлении. Самолеты из РФ будут прибывать как и прежде, что является отличной новостью.

Все дело в том, что после пятничных заявлений президента страны Тайипа Эрдогана о присоединении к созданной Украиной Крымской платформе, а также о нежелании поддерживать «аннексию» полуострова бизнес страны с тревогой ожидал ответных мер Москвы. Тем более, что Россия мягко предостерегла Анкару от «подпитки военных настроений Киева».

Однако в понедельник стало известно, что вопросы по сокращению или отмене рейсов в Турцию рассматриваться не будет. Туристический бизнес вздохнул свободно, однако надолго ли хватит его радости, пока неизвестно.

Российское руководство неоднократно повторяло, что в Турции ситуация с коронавирусом становится все сложнее с каждым днем. Поэтому одной этой причины будет вполне достаточно, чтобы отменить все имеющиеся рейсы в ближайшие дни.

ОБНОВЛЕНО:

Стало известно, что авиасообщение с Турцией всё-таки будет остановлено. Как отмечается Оперштабом, ограничения на полёты между двумя странами будут действовать с 15 апреля по 1 июня. Также будет приостановлено авиасообщение с Танзанией и Россией.