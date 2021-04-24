В Турции состоялись испытания нового ударного БПЛА Bayraktar Akıncı TIHA.

Как уточняется, испытания были проведены 22 апреля. Беспилотник успешно справился с уничтожением всех целей. Отмечается, что беспилотник имеет передовые боеприпасы МАМ-С, MAM-L, MAM-T, которые для средств ПВО являются практически недосягаемыми из-за своей увеличенной дальности полёта. Вес беспилотника – 5,5 тонны, а его грузоподъёмность составляет 1350 килограмм.

По словам разработчиков дрона, он сможет уничтожить даже российские ЗРК «Панцирь». В анимации, которая была создана для демонстрации беспилотника, было показано уничтожение именно этого комплекса. Реального видео с учений, тем не менее, продемонстрировано не было.

Как отмечается, в Сети предположили, что новый беспилотник стал ответом на российский «Ланцет», который окрестили «убийцей» турецких «Байрактаров».