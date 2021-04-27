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Военный ученый Олег Морозов, ранее служивший в артиллерийских войсках, стал новым генеральным директором Центрального НИИ точного машиностроения. Это предприятие, напомним, входит в структуру Ростеха.

Решение о смене гендиректора уже подписано главой государственной корпорации Сергеем Чемезовым. Зять Никиты Михалкова, который ранее занимал этот пост, отправился в отставку.

52-летний Олег Морозов до ЦНИИточмаш исполнял обязанности главы департамента испытаний в Конструкторском бюро приборостроения им. Шипунова. Это предприятие входит в холдинг «Высокоточные системы», также принадлежащий Ростеху.

В активе ЦНИИточмаш уже имеется более 150 комплексов вооружений, которые успешно испытаны и переданы российской армии. В настоящий момент он разрабатывает экипировку нового поколения «Сотник», возможности которой неоднократно демонстрировались на выставках и других мероприятиях, проводимых Минобороны.

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