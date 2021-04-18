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Американский портал The Trumpet разместил публикацию Руфаро Маньепа о российском подводном беспилотнике «Посейдон». Автор заявляет, что РФ создавала его для сдерживания Соединенных Штатов, но страху перед этим уникальным оружием поддалась и старушка Европа.

Маньепа, публикация которого переведена “ПолитРоссией”, пишет, что недавние спутниковые фото из Арктики показали, что Россия не только восстанавливает старые базы и аэродромы, но и создает в северном регионе хранилища для «Посейдонов». Об этих «торпедах судного дня высказывался Дональд Трамп. Бывший американский президент заявлял, что беспилотники способны устроить прибрежным городам США настоящий ядерный апокалипсис, в котором погибнут миллионы людей.

Все чаще о «Посейдонах» вспоминает и Европа. Которая в основном пишет, что РФ не рискнет задействовать ядерные беспилотники без очень весомой на то причины. Ведь радиоактивный шторм не только уничтожит мегаполисы на берегу океана, но еще и заразит все окружающее пространство на многие столетия.

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