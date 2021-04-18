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Соединенные Штаты не стали отправлять в Черное море свои эсминцы, однако вместо них в акваторию совсем скоро войдут британские эсминец и фрегат, сообщает издание The Times. Таким образом Лондон намеревается продемонстрировать свою солидарность с Киевом и показать, что намерен поддерживать его не на словах, а на деле.

Из Средиземного моря эти два боевых корабля будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth, на палубе которого размещаются вертолеты Merlin и истребители пятого поколения F-35B. Авианосный корабль не войдет в Черное море, так как в этом водоеме запрещена навигация подобных судов.

Британское военное ведомство сообщает, что авианосная группа Королевских ВМС не поддерживает решение США, отменивших поход своих эсминцев в Черное море. Оно предполагает, что отправив боевые корабли в акваторию, сможет оказать Украине как минимуму моральную помощь.

Известно, что эсминец и фрегат британского флота пройдут через пролив Босфор в начале мая.

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