Ричард Мур, руководитель разведывательной службы Великобритании, во время беседы с журналистами The Sunday Times, отметил, что РФ не случайно отвела свои войска от украинской границы.

Согласно его словам Соединенные Штаты и Британия предупредили РФ о негативных последствиях, если она решит напасть на Украину. Глава британской разведки добавил, что Лондон и Вашингтон продолжат взаимодействовать друг с другом для сдерживания «безрассудной» политики Москвы.

У США и Британии всегда имеется возможность донести свое мнение до РФ, так как все они состоят в Совбезе ООН, отметил Мур. Он также считает, что Россия в настоящее время постепенно приходит в упадок из-за демографических и экономических проблем.