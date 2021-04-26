читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ричард Мур, руководитель разведывательной службы Великобритании, во время беседы с журналистами The Sunday Times, отметил, что РФ не случайно отвела свои войска от украинской границы.

Согласно его словам Соединенные Штаты и Британия предупредили РФ о негативных последствиях, если она решит напасть на Украину. Глава британской разведки добавил, что Лондон и Вашингтон продолжат взаимодействовать друг с другом для сдерживания «безрассудной» политики Москвы.

У США и Британии всегда имеется возможность донести свое мнение до РФ, так как все они состоят в Совбезе ООН, отметил Мур. Он также считает, что Россия в настоящее время постепенно приходит в упадок из-за демографических и экономических проблем.

Вам может понравиться

Die Welt сообщила о попытках Германии найти компромисс из-за Nord Stream 2

В немецком информагентстве Die Welt отметили, что из-за давления со стороны Соединенных Штатов, выступающих против создания трубопровода Nord Stream 2, ФРГ приходится искать компромиссы. Автор материала Николаус Долль считает, что

В Китае предполагают, что НАТО готовится к масштабному нападению на восточные регионы РФ

В китайском информагентстве Sohu появился материал, переведенный «ПолитРоссией», о подготовке стран НАТО к атаке на восточную часть РФ. Провокации у западных российских границ сделаны лишь для отвлечения внимания. Китайские эксперты

Дизайнер рассказал о сшитом для Путина индивидуальном спортивном костюме

Дмитрий Шишкин, руководитель ГК «Портновская мануфактура “Shishkin”» во время беседы с журналистами РИА «Новости» сообщил, что для Владимира Путина, лидера РФ, был изготовлен спортивный костюм. Летом предыдущего года в рамках
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 26 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 26 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 26 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 26 апреля – пасмурно, до 12 °C |