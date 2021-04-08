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От нападения США с воздуха в Арктике Россия намеревается защищаться с помощью «купола». Под ним подразумевается специальное размещение зенитно-ракетных комплексов, способное взять воздушное пространство под полный контроль.

Американское издание The National Interest пишет, что Соединенные Штаты перебросили в Норвегию свои бомбардировщики и периодически осуществляют патрулирование над арктическим регионом. Кроме того, они неоднократно заявляли о желании усилить военное присутствие на норвежских базах. Вполне вероятно, что РФ именно из-за этого взялась за создание «купола» и перебросила в Арктику свои ЗРК С-400 «Триумф».

Развертывание этих систем даст возможность защититься от американских самолетов. Авторы статьи, перевод которой представил сайт «ПолитРоссия», сообщают, что США все же намерены продолжать полеты, подключив к ним еще и истребители 5 поколения F-35.

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