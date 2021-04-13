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В 2021 году российский флот получит на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые сразу дадут ему превосходство перед американскими ВВС, сообщает издание The National Interest. Автор статьи Калеб Ларсон напоминает, что у США пока нет аналогов подобного оружия.

Он отмечает, что «Циркон» поражает цели, находящиеся в 1000 километров, а также развивает скорость до 10 Махов. Это позволяет с легкостью уничтожать корабли противника на огромном расстоянии, даже не опасаясь ответного удара.

По словам Ларсона, американские суда сейчас оснащены дозвуковыми противокорабельными «Гарпунами», которые проигрывают не только «Цирконам», но и крылатым ракетам «Калибр-НК».

Автор упомянул о робких попытках Соединенных Штатов все же догнать Россию в сфере производства гиперзвукового оружия. Он рассказал, что на недавних испытаниях боеприпасов воздушного базирования американскому пилоту даже не удалось запустить разгонный модуль.

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