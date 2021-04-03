Сообщения о том, что на российской субмарине «Белгород» будут использоваться глубоководные аппараты АС-15 «Кашалот», всколыхнули британскую прессу. Так, издание The Mirror уже впало в панику, прогнозируя подводные диверсии против Соединенного Королевства.

«8 триллионов фунтов стерлингов находятся под угрозой из-за проводимой Москвой грязной войны», – заявили британские журналисты.

Они пояснили, что речь идет о сумме ежедневых транзакций, которые проводятся через коммуникационные линии, проложенные по дну океана. Всего таких кабелей 380. Британия опасается, что глубоководный аппарат, способный погружаться на глубину более 3200 метров, нацелился именно на эти кабели.

Британия уже начала предпринимать меры, чтобы обеспечить защиту своих коммуникационных линий. Она строит специальный разведывательный корабль, который будет вести круглосуточное патрулирование, чтобы предотвратить «российские диверсии».