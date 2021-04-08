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Пентагон разрабатывает «прыгающие мины», которые будут воевать с российскими танками, пишет американское издание The Drive. Авторы приводят некоторые подробности об этих уникальных боеприпасах.

По словам военного обозревателя Джозефа Тревитика, мина автоматически будет обнаруживать цель и в своеобразном «прыжке» осуществлять атаку на нее сверху. Такой подход связан с тем, что подавляющее большинство танков являются уязвимыми именно в верхней части корпуса. Поэтому новые мины будут уничтожать боевые машины более эффективно.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», сообщает, что радиус поражения целей этими необычными боеприпасами составит около 50 метров.

Помимо этого, Тревитик рассказал, что минные поля будут объединяться в своеобразную сеть, управление которой планируется осуществлять на расстоянии. Благодаря этому можно свести к минимуму риск подрыва на боеприпасах гражданских лиц, а также исключить случайные срабатывания, которые часто заканчиваются смертью наступивших на мину военнослужащих.

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