После 50 лет эксплуатации противотанкового ракетного комплекса TOW армия намерена заменить этот тип вооружения новой управляемой ракетой, которая может достигать как минимум вдвое большего расстояния с гораздо большей скоростью. Об этом пишет американское издание The Drive, перевод представлен изданием discover24.ru.

Название ПТРК TOW произошло как аббревиатура принципа его действия – Tube launched, Optically tracked, Wire guided (запускаемый по трубе, с оптическим отслеживанием, управляемый по проводам). The Drive напоминает, что ранние варианты ракеты TOW, которая впервые поступила на вооружение в 1970 году, получали данные коррекции курса после запуска от пусковой установки по физическим проводам, разматываемым с задней части ПУ. За первым поколением TOW последовали улучшенный TOW (ITOW) в 1978 году и серия TOW-2 в 1992 году, все ПУ которых оставались управляемыми по кабелю.

В последних поколениях TOW (семейство BGM-71), массовое производство которых нынешний производитель Raytheon начал в 2006 году, используются беспроводные каналы передачи данных. Армия теперь называет их ракетами с трубным запуском, оптическим слежением и беспроводным наведением (Wireless-guided), так что аббревиатура осталась без изменений.

Марк Эндрюс, руководитель отдела боевых возможностей отдела требований к маневрам, входящего в состав Управления развития и интеграции маневренных возможностей в Центре передового опыта маневров в Форт-Беннинге, штат Джорджия, представил новые подробности о планах замены армейских TOW. Прямо сейчас у новой противотанковой ракеты, похоже, нет конкретного названия – она именуется просто будущей ракетной системой ближнего боя тяжелого класса (CCMS-H).

«Мы хотим увеличить дальность до максимальной с учетом возможностей. Это означает достижение показателя 10 км и более», – сказал Эндрюс. По данным армии, ракета TOW 2B Aero, первоначально известная как TOW 2B Extended Range, может поражать танки и другие цели противника на расстоянии около 4500 метров. Варианты BGM-71 без увеличенной дальности, которые все еще находятся на вооружении, имеют дальность около 3750 метров.

«Мы хотим сохранить текущую дистанцию взведения, которую имеет ракета TOW», – добавил представитель армии. Все существующие ракеты BGM-71 имеют минимальную дальность действия всего 40 метров, что позволяет им при необходимости поражать очень близкие угрозы.

«Мы хотим иметь возможность стрелять на ходу и … мы хотим, чтобы ракета доставлялась туда быстрее, чем в настоящее время наши ракеты TOW преодолевают максимальные расстояния», – продолжил Эндрюс. Существующие образцы имеют максимальную скорость около 300 м/с (до 1100 км/ч) – относительно скромную для ракеты.

Для такого оружия, как TOW, скорость особенно важна, поскольку оператор должен держать пусковую установку наведенной на цель на протяжении всего полета ракеты. Чем дольше ракета летит к цели, тем дольше стрелок должен оставаться в положении «прямой видимости», что делает его уязвимым. Более быстрая ракета также сможет лучше противостоять постоянно совершенствующимся системам активной защиты.

Вариант TOW с функцией «выстрелил и забыл» с инфракрасным поисковым устройством изображения находился в стадии разработки, начиная с 1990-х годов, но был отменен в 2002 году якобы из-за смещения бюджетных приоритетов. Армия заинтересована в том, чтобы ее будущая противотанковая ракета имела активную ГСН, а также возможность двусторонней передачи данных и возможность захвата после пуска. Это позволило бы пусковым платформам оставаться намного более скрытыми до и после запуска, особенно если ракеты можно было бы направлять на цели с помощью внешних датчиков.

Эндрюс также сказал, что армия хотела, чтобы ракета была более маневренной, чем TOW, что дало ей улучшенные возможности при поражении угроз, скрытых за прочной защитой. Это также может помочь упростить требования к боеголовке.

Чтобы иметь возможность поразить верхнюю часть танка и другой тяжелой бронетехники (наиболее уязвимую зону), вариант TOW 2B, в частности, имеет тандемную боеголовку, стреляющую вниз, которая взрывается, когда ракета летит над целью. Однако это не позволяет эффективно использовать такой боеприпас в режиме стрельбы прямой наводкой по другим целям, и поэтому другие варианты TOW, с традиционными боеголовками, также остаются на вооружении.

Военные США десятилетиями работали над противотанковым оружием нового типа, включая конструкции без боеголовок, которые вместо этого полагались на чистую силу их удара для повреждения и уничтожения целей. Последний публично известный из этих проектов, компактная ракета с кинетической энергией (CKEM), которую разрабатывала Lockheed Martin, был отменен вместе с остальной частью программы Future Combat Systems (FCS) в 2009 году. И Эндрюс ясно дал понять, что сейчас служба хочет тот же форм-фактор, что и BGM-71.

«У нас есть тысячи пусковых установок, которые мы просто не хотим заменять», – сказал он. Некоторые из этих пусковых установок встроены в транспортные средства, такие как семейство Брэдли и вариант ПТУР Страйкер, и их замена потребует существенных модернизаций. Сохранение же ПУ сделает их привлекательными для морской пехоты, а также для иностранных операторов TOW, многие из которых также имеют специализированные пусковые установки, установленные на транспортных средствах.

Если новая ракета будет работать с существующей архитектурой TOW, она может также использоваться в режиме воздушного запуска. Однако боевые вертолеты армии и морской пехоты больше не имеют BGM-71, полностью перейдя на AGM-114 Hellfire.

Также стоит отметить, что последние версии пусковой установки TOW имеют мощную электрооптическую и инфракрасную оптику и предлагают ценные возможности вторичного наблюдения и ситуационной осведомленности на поле боя. Даже если новая ракета получит режим «выстрелил-забыл», армия может не захотеть отказываться от этих основных компонентов существующей системы наведения.

Указывая на актуальность задачи обновления ПТРК, The Drive пишет: «Какой бы ни была окончательная форма будущей замены TOW, возобновление интереса армии к этому виду оружия подчеркивает общий интерес к новым противотанковым средствам , который проявился в вооруженных силах США в последние годы. Первоначально это было вызвано в первую очередь опасениями по поводу потенциального конфликта с Россией. Совсем недавно армия говорила об общем значении тяжелой бронетехники, дружественной и враждебной, в контексте лучшей подготовки к возможному конфликту с Китаем в будущем. Сухопутные войска как России, так и Китая уже в значительной степени механизированы и обе страны работают над улучшением бронетехники из различных типов.

Кроме того, противотанковые ракеты различных типов убедительно продемонстрировали свою ценность против широкого круга целей, включая вертолеты на земле или вблизи нее, в ряде недавних конфликтов. Ракеты TOW, среди прочих ПТУР, поставленные повстанческим группировкам в Сирии различными странами, в том числе Соединенными Штатами, были знаковым и часто решающим элементом боевых действий в этой стране в течение многих лет.

В настоящее время цель армии США состоит в том, чтобы, по крайней мере, начать замену почтенного TOW гораздо более мощной ракетой будущего где-то между 2028 и 2032 годами, то есть к моменту, когда серия BGM-71 будет находиться на вооружении около шести десятилетий».