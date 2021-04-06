Татьяна Навка на своей Instagram-странице поделилась кадрами с отдыха в Крыму, где она находится вместе с мужем Дмитрием Песковым и дочерью.

На опубликованных фотографиях семья запечатлена в городе–пещере. Как рассказала фигуристка в подписи к фото, город-пещера включает более 350-ти пещер и пещерных помещений, где есть даже улицы. Кроме того, Навка отметила, что её подписчики могли увидеть этот город в кинофильме Федора Бондарчука «9 рота» – город послужил съёмочной площадкой для ряда сцен.

Также в этой публикации Навка развеяла появившиеся слухи о своей беременности. Подписчики решили, что фигуристка находится в интересном положении из-за её фото, на котором под курткой отчётливо был виден выпирающий живот. Однако дело оказалось в том, что Навка просто спрятала под куртку свою поясную сумку, что и продемонстрировала на фото.