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Российское оборонное ведомство разместило в Сети ролик, на котором можно увидеть тактические маневры морских пехотинцев, проведенные на камчатском побережье.

На опубликованных кадрах демонстрируется, как батальоны морпехов осуществляют высадку с нескольких десантных кораблей. Десантники смогли прорвать оборону условного врага, разминировав прибрежную зону и захватив ее до появления основных союзных сил. В учениях были также задействованы ударные вертолеты и боевые отряды на скоростных катерах.

В сообщении от Минобороны указывается, что уникальность проведенных маневров заключается в том, что одновременно с действиями морпехов на берегу была осуществлена высадка 600 десантников с четырех воздушных судов. Всего в учениях приняли участие свыше 250 единиц боевой техники и 1,4 тысячи военных.

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