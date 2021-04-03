Олег Тактаров, бывший боец UFC из РФ, заявил, что после выборов президента США, прошедших в прошлом году, страна превратилась в «бомжатник».

Согласно его словам, борьба между Джо Байденом и Дональдом Трампом привела к тому, что Соединенные Штаты превратились в «помойку». Он отметил, что даже на его улице, расположенной рядом с синагогой, лежат кучи грязных вещей. Американцы воруют тележки из магазинов, собирают мусор и перемещают его с одного места в другое.

Экс-боец считает, что Байдену, новому американскому лидеру, следует срочно исправлять ситуацию. Он добавил, что многие американцы не желают искать себе работу, так как сидят на пособиях и просто курят дешевую марихуану.