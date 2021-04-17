Сын белорусского лидера Александра Лукашенко – Дмитрий – в рамках игры между любительскими хоккейными командами нанес удар своему оппоненту клюшкой между ног.

Отмечается, что в четверг, 15 апреля, в столице Белоруссии состоялся очередной матч чемпионата среди любителей. При этом за обе команды выступали дети Лукашенко: в «Бастионе» находились Николай и Виктор, а в «Щите» – Дмитрий. Последняя команда проиграла со счетом 2:0.

К одним из наиболее ярких моментов игры журналисты отнесли запрещенный прием Дмитрия. В ходе 1-го периода матча он вначале стукнул оппонента клюшкой в паховую область, а затем повалил его на лед. В результате судья решил удалить сына Лукашенко с матча за нарушение правил. На трибунах при этом находился президент Белоруссии.