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Сценарист фильма «Бэтмен против Супермена» Крис Террио заявил, что провал фильма произошёл из-за правок, принятых Warner Bros.

Как рассказал Террио, работать над фильмом он стал после приглашения Бена Аффлека, который исполнил роль Брюса Уэйна. Террио и Аффлек вместе работали над фильмом «Арго». Одной из задач Террио, к примеру, стала проработка причин ненависти Бэтмена к Супермену.

По словам сценариста, по решению студийных боссов из фильма было вырезано около 30 минут хронометража. Это его весьма разозлило, так как из-за таких правок могли пострадать мотивация героев и логика фильма. Однако в студии заявили, что сценарист разработал чрезмерно мрачную версию. Кроме того, было сокращено и название картины, оставив только «Бэтмен против Супермена».

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