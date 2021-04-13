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ЛНР и ДНР не имеют ни единого шанса отбиться от полномасштабного наступления украинских войск, уверен военный эксперт Игорь Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны в одной из самопровозглашенных республик. Он отметил, что дела у ополчения обстоят совсем «не радужно».

Стрелков подсчитал, что численность армий обеих республик не превышает 20 тысяч человек. В то время как Украина подтянула к линии разграничения более 100 тысяч своих военнослужащих. Также он отметил, что ДНР и ЛНР существенно уступают Киеву по количеству техники и вооружения.

Народная милиция, по мнению эксперта, находится в том же жалком состоянии, в котором пребывала все прошедшие семь лет. ВСУ же прошли обучение у натовских инструкторов, получили новую технику и вполне готовы к блицкригу.

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