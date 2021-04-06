Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что Россия не может отказаться от республик Донбасса и вмешательства в конфликт на востоке Украины. Если она это сделает, последствия для нее будут самыми негативными.

По словам Стрелкова, Украина еще в январе начала подготовку к полномасштабным боевым действиям, поэтому она может устроить блицкриг на Донбассе. Если Россия примет решение сдать его без боя, то уже через пару месяцев Киев попытается отбить Крымский полуостров.

И Украина, и НАТО сочтут нежелание РФ вмешиваться в события на востоке Украины слабостью Москвы. Поэтому после возвращения контроля над Донбассом возьмут небольшую передышку и начнут сперва провокационные, а затем и наступательные действия на крымском направлении.

Стрелков уверен, что времени подумать о сложившейся ситуации осталось совсем мало – не более двух недель. Как только весенняя распутица завершится, Киев начнет наступление на ЛНР и ДНР.