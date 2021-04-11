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Издание New York Post раскрыло последнее желание принца Филиппа. Как отмечается, эту информацию рассказал источник из королевского окружения.

Принц Филипп скончался 9 апреля в своей резиденции в Виндзорском замке. До своего столетия он не дожил двух месяцев. Причина смерти не называется. Как отмечается, в марте ему сделали операцию на сердце, и в больнице он провёл около месяца.

Согласно информации источника, принц Филипп желал мирно умереть у себя дома. Поэтому он сильно рвался из больницы к себе домой и был очень рад вернуться.

У принца Филиппа, как отмечается, есть право на государственные похороны, так как он является супругом королевы. Однако он не захотел таких похорон. Согласно информации издание The Mirror, пройдут военные похороны с частной службой. Она состоится в Виндзоре в часовне Святого Георгия.

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