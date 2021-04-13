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Соединенные Штаты намерены расширить свое военное присутствие на территории Германии. Такое заявление сделал глава Пентагона на встрече с коллегой из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По словам Остина, в Германию отправятся еще 500 военнослужащих ВС США. Сотрудничество будет расширенно как по военным, так и по разведывательным каналам.

Министр обороны Германии назвала данное заявление «чудесной новостью», а также отметила, что президент США держит слово. На Мюнхенской конференции, которая проводилась в онлайн-режиме, он заявил, что намерен «дистанцироваться» от решения вывести войска из ФРГ. Оказалось, что Байден решил еще и расширить присутствие США в стране.

Заявление о выводе войск из Германии и переносе штаба Европейского командования в Брюссель заявлял предыдущий министр обороны Марк Эспер в прошлом году. С тех пор сменился и президент США, и глава Пентагона.

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