Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании U.S. Military News сообщили, что Соединенные Штаты значительно увеличили поставки оружия и военного снаряжения на территорию Украины.

Указывается, что за последний месяц Украина приняла два американских воздушных транспортника и один грузовой корабль Ocean Glory, который был зафрактован оборонным ведомством США. Судно прибыло в порт города Одесса в конце марта и доставило свыше 350 тонн различного вооружения, включая три десятка военных внедорожных авто HMMWV.

В начале апреля на украинские авиабазы прилетели два транспортных самолета C-17A Globemaster III, грузоподъемность которых равна 77 тоннам. Неизвестно, какой именно груз доставили эти воздушные судна. Не исключено, что он связан с совместными военными маневрами, направленными на отработку отражения возможного нападения России на Украину.

Вам может понравиться

National Interest оценил российские танки-роботы «Уран-9»

Российские роботизированные комплексы «Уран-9», о скорой постановке которых на вооружение российской армии в апреле сообщили официальные лица Министерства обороны России, стали предметом рассмотрения в американском издании The National Interest (NI).

США в мае проведут учения на Аляске с участием авианосца

Представители американских вооруженных сил заявили о планах организовать на Аляске военные маневры, в которых примут участие 15 000 бойцов и один авианосец. Учения, получившие название Northern Edge 2021, начнутся 3

Эксперты рассказали, зачем нужны «полосы вторжения» на российской военной технике

Военные эксперты объяснили, зачем на российскую военную технику были нанесены «полосы вторжения». Об это сообщает издание РБК. Так, на военной технике были замечены цветные полосы, и британское издание Mirror 14
  • Анна
  • 24.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 апреля – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 24 апреля – дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 апреля – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 24 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 24 апреля – дождь, до 4 °C | Армавир: погода, 24 апреля – пасмурно, до 15 °C |