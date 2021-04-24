В издании U.S. Military News сообщили, что Соединенные Штаты значительно увеличили поставки оружия и военного снаряжения на территорию Украины.

Указывается, что за последний месяц Украина приняла два американских воздушных транспортника и один грузовой корабль Ocean Glory, который был зафрактован оборонным ведомством США. Судно прибыло в порт города Одесса в конце марта и доставило свыше 350 тонн различного вооружения, включая три десятка военных внедорожных авто HMMWV.

В начале апреля на украинские авиабазы прилетели два транспортных самолета C-17A Globemaster III, грузоподъемность которых равна 77 тоннам. Неизвестно, какой именно груз доставили эти воздушные судна. Не исключено, что он связан с совместными военными маневрами, направленными на отработку отражения возможного нападения России на Украину.