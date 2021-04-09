США все-таки подтвердили отправку своих боевых кораблей в акваторию Черного моря. Они уведомили об этом турецкое Минобороны, сообщив, что на следующей неделе сразу два судна пройдут через пролив Босфор.

Источник в военном ведомстве Турции рассказал, что случится это 14–15 апреля. Как оказалось, уведомление было получено Анкарой по дипломатическим каналам еще 15 дней назад, поэтому США действуют в полном соответствии с конвенцией Монтрё. Известно также, что корабли проследуют через Босфор в обратном направлении 4 или 5 мая текущего года.

Напомним, что ранее об отправке Пентагоном боевых кораблей в Черное море сообщал американский телеканал CNN. Журналисты отметили, что это станет для России «особым посланием» из-за концентрации ее войск в непосредственной близости от украинских границ.

Также ранее эксперт Михаил Ненашев заявил, что корабли ВМС США, вошедшие в Черное море автоматически превратятся в учебные цели для российских войск. Также они оставляют за собой право уничтожить суда в случае конфронтации.