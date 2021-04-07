В США решили списать самолёты-разведчики, используемые в рамках Договора об открытом небе.

Как сообщается, эти самолёты использовались для исследования территории России, теперь же они будут списаны. Российские же самолёты Ту-204ОН, которые также были созданы в рамках договора, списывать не собираются. К тому же предполагается, что они будут переоборудованы до уровня Ту-214Р. Как отмечает издание “Взгляд”, это можно считать своеобразным подарком с американской стороны.

Из Договора об открытом небе США вышли в мае 2020 года. Этот договор был подписан ещё в 1992 году с подачи США. Россия ратифицировала договор в 2001 году, но первые полёты с целью наблюдения были совершены лишь в 2008 году. Для этого использовались Ан-30Б и Ту-154М ЛК-1.

Позже выпустили два Ту-214, которые получили специальную аппаратуру. Однако Пентагон подозревал, что на борту самолётов имеются системы слежения, которые не были задокументированы, и не давал разрешения на полёты. Из-за этого был совершён лишь один полёт в апреле 2019 года.