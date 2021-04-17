Представители ФАУ Соединенных Штатов посоветовали авиаперевозчикам быть предельно осторожными во время осуществления полетов над рядом регионов Украины и РФ.

Американское ведомство сегодня, 17 апреля, распространило две воздушные директивы, в которых предупредили об опасности при полетах над Симферополем, Днепром, Киевом, Ростовом-на-Дону, Москвой и другими районами, расположенными возле российско-украинской границы. Данные рекомендации были опубликованы в связи с рисками, возникшими из-за обострения ситуации в регионе.

В СМИ напоминают, что Россия и Украина начали увеличивать свое военное присутствие на границе. Планируется проведение масштабных военных учений, причем Киев собирается осуществить их совместно с силами НАТО.