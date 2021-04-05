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После полетов российских ракетоносцев Ту-160 над северными морями и всплытия трех подводных лодок сквозь полутораметровый слой льда Северный флот сообщил о новых учениях. Теперь к маневрам за Полярным кругом приступили подразделения разведки и десантно-штурмовые батальоны морской пехоты.

Они отрабатывают десантирование с вертолетов как по одиночке, так и в составе группы на специальных системах Д-10 и Д-6, захватывают хорошо укрепленные огневые позиции условного противника, а также удерживают их в условиях постоянных атак. Все это выполняется в полной боевой выкладке и с оружием, а также при низких арктических температурах, существенно осложняющих задачу.

Минобороны РФ заявляет, что эти учения, как и полеты бомбардировщиков, и экспедиция «Умка-2021», являются плановыми. Они призваны оценить эффективность обучения военнослужащих в зимний период и проверить их боевую готовность в экстремальных условиях.

Эксперты отмечают, что Россия продолжает демонстрировать свою военную мощь и нагонять страх на Соединенные Штаты, которые пока дальше слов о том, что у РФ начнутся «трудные дни», зайти не в состоянии.

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