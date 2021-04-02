США гарантировали Украине, что не оставят ее «один на один с Россией» в случае агрессии со стороны Москвы, заявляет пресс-служба украинского оборонного ведомства. Согласно сообщению, такие гарантии дал Киеву лично глава Пентагона Ллойд Остин, который позвонил Министру обороны Андрею Тарану.

В ходе телефонного разговора Таран сообщил Остину, что РФ стягивает войска к украинским границам. Также он пожаловался на то, что Москва отказалась возвращаться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе в ходе встречи глав делегаций в ТКГ.

Глава Пентагона заверил украинского коллегу, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину «в условиях российской агрессии в Крыму и на Донбассе». В чем именно эта поддержка будет выражаться, не сообщается.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что другим странам нечего опасаться перемещения войск внутри России, так как она не собирается ни на кого нападать.