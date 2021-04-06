В США считают, что Россия может организовать вторжение в Воздушное пространство Америки. Такое заявление сделал подполковник ВВС Майкл Бойер, его слова приводит издание Air Force Times.

Согласно информации издания, в мае этого года будут проведены учения Northern Edge. Такие учения устраиваются дважды в год. Во время майских учений военнослужащим придётся отработать свои действия в том случае, если ситуация в Арктике значительно ухудшится. Как отмечается, учения продлятся 12 дней, в них будет задействовано 10 тысяч военных.

Также авторы статьи указали, что в учениях будут задействованы силы армии, ВМС и Корпуса морской пехоты. Их возглавят именно ВВС.

Кроме того, журналисты процитировали заявление генерала Глена Ванхерка. Он сообщил, что в прошлом году самолёты России приближались к границе США со стороны Аляски чаще по сравнению с любым годом после завершения Холодной войны.