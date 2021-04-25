Специалисты сервиса доставки «СберМаркет» подсчитали, во сколько бы обошёлся россиянам ужин кинозвёзд «Оскара».

Как указывается, в США пользуется популярностью домашний ужин, организованный в стиле вечеринки кинопремии. Он, как правило, состоит не только из горячих и холодных блюд, а также включает закуски и десерт. Как высчитали специалисты сервиса, компании из пяти человек придётся отдать за подобный ужин чуть более 10 тысяч рублей.

В расчётах были использованы средние цены на продукты, из которых готовятся блюда для губернаторского бала. Была использована версия меню, в которую включено пять блюд.

Стоимость на одного составит 2 016 рублей. Блюда изменяются ежегодно, но некоторые являются постоянными. К примеру, это маца с копчёным лососем и чёрной икрой, цветная капуста «в карамели», статуэтки «Оскар» из шоколада. При этом, в соответствии с современными трендами, только около 30% всех блюд включают мясо или рыбу.