Специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра сообщили, как проверять покупаемую недвижимость до совершения сделки, чтобы не лишиться своих денег.

Главное правило – проверять, что продажей недвижимости занимается собственник. Можно воспользоваться выпиской из единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Покупатель может без труда заказать эту выписку, так как они общедоступны.

Также следует проверить историю смены владельцев. Частые продажи должны вызвать у покупателя некоторое беспокойство. Следует удостовериться в том, что все сделки были законными.

Если продавец занимается сделкой от лица собственника, следует проверить его нотариальную доверенность. Схема обмана с подделкой доверенности является весьма популярной.

Кроме того, нужно убедиться, что недвижимость не имеет обременений – не арендуется, не заложена, не под арестом, и так далее.

Если в покупаемой квартире была выполнена перепланировка, стоит удостовериться, что она законна, так как иначе за неё придётся заплатить штраф новому владельцу.