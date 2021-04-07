Телеведущий и продюсер, а также создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров предположил, когда шоу вновь закроется.

После закрытия шоу на ТНТ проект переехал на телеканал «Ю». Комиссаров уверен, что обновлённое шоу не будет пользоваться популярностью. Причиной этому он называет то, что он больше не занимается этой передачей. Так, Комиссаров указал, что после того, как он перестал продюсировать проект, рейтинги “Дома-2” начали падать. Кроме того, найти новых ярких участников на шоу не получилось. В итоге передачу пришлось закрыть.

Как считает Комиссаров, для того, что перезапуск был успешен, необходимо либо более тщательно отбирать участников, либо разработать новую концепцию шоу. Продюсер дал обещание установить возле офиса телеканала “Ю” фонтан из шампанского, если «Дом-2» продержится хотя бы до 1 сентября. Однако он продержится, как уверен Коммисаров, максимум три месяца.