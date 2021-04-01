читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве задержали сотрудницу СИЗО-3, которая поставляла в изолятор мобильные телефоны.

Как было установлено в ходе расследования, телефоны проносила 37-летняя сотрудница СИЗО, являющаяся младшим инспектором. Сотрудница изолятора получала на свой расчётный счёт взятку от посредника, сбывающего телефоны и их детали заключённым. Затем получившая денежные средства инспектор проносила в изолятор телефоны, после чего передала их заключённым.

Выявлением канала поставки занялась прокуратура вместе с правоохранительными органами. Отмечается, что инспектор получила взятку в размере 20-ти тысяч рублей. Материалы, полученные в ходе прокурорской проверки, были направлены следователям. По факту инцидента возбуждены уголовные дела. В настоящее время расследование инцидента продолжается.

Вам может понравиться

Песков рассказал о рационе Путина и отношении к моде

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, в рамках беседы с журналистами рассказал о предпочтениях Владимира Путина к еде и его отношении к моде. Согласно его словам, рацион президента РФ состоит в

Советник Байдена заявил о скором возмездии за хакерскую атаку на SolarWinds

Джейк Салливан, советник американского лидера Джо Байдена, в ходе беседы с журналистами Bloomberg News, сообщил, что США завершают подготовку к ответу на кибератаку на корпорацию SolarWinds. Согласно его словам, процесс

Британцы не считают Россию и Китай врагами Лондона

Британские пользователи Сети не считают, что Россия является врагом Великобритании. Так, на днях портал The Telegraph опубликовал доклад Минобороны. В этом докладе указывалось, что главными врагами Великобритании являются Россия, а
  • Анна
  • 30.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 апреля – ясно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 1 апреля – ясно, до 12 °C | Подольск: погода, 1 апреля – пасмурно, до 5 °C | Армавир: погода, 1 апреля – переменная облачность, до 12 °C |