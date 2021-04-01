В Москве задержали сотрудницу СИЗО-3, которая поставляла в изолятор мобильные телефоны.

Как было установлено в ходе расследования, телефоны проносила 37-летняя сотрудница СИЗО, являющаяся младшим инспектором. Сотрудница изолятора получала на свой расчётный счёт взятку от посредника, сбывающего телефоны и их детали заключённым. Затем получившая денежные средства инспектор проносила в изолятор телефоны, после чего передала их заключённым.

Выявлением канала поставки занялась прокуратура вместе с правоохранительными органами. Отмечается, что инспектор получила взятку в размере 20-ти тысяч рублей. Материалы, полученные в ходе прокурорской проверки, были направлены следователям. По факту инцидента возбуждены уголовные дела. В настоящее время расследование инцидента продолжается.