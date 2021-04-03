В китайском информагентстве Sohu заявили, что Япония не осмелится напасть на Российскую Федерацию даже при желании силой захватить Курильские острова.

Авторы материала напомнили, что недавно японские вооруженные силы провели военные маневры, предполагавшие силовой захват спорных островов. Однако, по мнению китайских экспертов, в действительности Токио боится развязывать военный конфликт с Москвой, опасаясь возможного ответа со стороны российской армии.

В статье также указывается, что в случае подобного противостояния Соединенные Штаты и другие члены НАТО вряд ли придут на помощь Японии. В результате Токио остается только осуществлять провокации рядом с российскими границами, проводя различные учения.