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На китайском новостном портале Sohu сообщили, что российские ВКС прочертили «красную линию» для Североатлантического альянса в воздушном пространстве Белоруссии.

Согласно словам авторов статьи, на территории Восточной Европы лишь Белоруссия представляет собой по-настоящему надежного союзника для России, так как готова бороться с давлением со стороны западных стран. Они также напомнили о совместных военных учениях двух государств, получивших наименование «Славянское братство».

В рамках этих маневров два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии. Китайские эксперты считают, что Россия тем самым показала НАТО, что в случае агрессии придет на выручку своему союзнику.

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