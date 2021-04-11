Китайское интернет-издание Sohu опубликовало статью, в которой подчеркивается особая роль России в том, что сегодня КНР способна в значительной степени самостоятельно обеспечивать военную безопасность в своем регионе. Изданием discover24.ru представляет уникальный перевод этой статьи.

Наибольшая благодарность – истребителю Су-35: он помог выиграть время для подъема Китая

Последовательный подъем Китая, России и других стран стал как никогда ранее значимым фактором прекращения мирового преобладания США, даже при том, что их доля на мировом рынке вооружений с каждым годом сокращается. В современную эпоху наличие передовых оружия и техники может не только сдерживать амбиции других стран, но и обеспечивать стабильный поток выгод для страны. Для сегодняшнего Китая с появлением передового вооружения, такого как J-20 и Yun-20, вероятность того, что ему смогут угрожать, практически равна нулю. Но 20 лет назад все это представлялось фантазиями.

В 1992 году, если не считать США, все, что касается истребителей, относилось к эпохе самолетов третьего поколения. В то время, когда Китай стал закупать и производить истребители Су-27, поскольку производственная линия и технологии вводились одна за другой, можно было сказать, что КНР старательно следует по стопам «второго эшелона» мировых ВВС. Но хорошие времена длились недолго: за несколько лет соседние страны развернули поколения самолетов 3.5 и 4. Таковыми стали истребитель Су-30МКИ Индии, истребитель F-15J Японии и истребитель F-15К Южной Кореи.

Большая страна при отставании в военной технике рискует превратиться в «ягненка на заклание». Едва преодолев времена, которые принято считать «смутными», Россия анонсировала истребитель Су-35. По его характеристикам можно сказать, что он превзошел все истребители, представленные на рынке в тот период, за исключением американского F-22 пятого поколения. В частности, ситуация в мире на тот момент сделала использование Су-35 лучшим выбором для Китая. Но внедрение передового оборудования – это, конечно, непростая задача. Это требует сложной дипломатии, которую нельзя решить, просто взяв деньги.

Что касается России, в то время она не хотела экспортировать Су-35 в Китай. Уровень реверс-инжиниринга (копирования аналогов) Китая был уже очевиден для всех стран. Даже если не продавать КНР технологии и производственные линии, Китай, рано или поздно, сам получит передовые технологии на основе Су-27 и изучения других истребителей, аналогичных Су-35.

В конце концов, при активной поддержке президента России Путина, потребовалось 8 лет, чтобы завершить внедрение Су-35. Несмотря на отсутствие у КНР технологии и производственной линии Су-35, после того, как 24 этих истребителя российского производства были поставлены в войска, Китай впервые по-настоящему стал лидером среди соседних стран.

Это было краткосрочное лидерство, которое позволило Китаю вздохнуть с облегчением в вопросе угроз извне. Это дало всего лишь несколько лет выигрыша для движения вперед, но они стали очень важными. В конечном итоге это позволило военной промышленности Китая быстро развиваться, даже превзойдя бывшую «хозяйскую» Россию и превратившись в одну из сильнейших стран мира. В настоящее время китайские истребители F-20, межконтинентальные ракеты Dongfeng-41, сверхзвуковые баллистические ракеты Dongfeng-17 и большие эсминцы 055 можно назвать лучшими образцами вооружений в мире, и в некоторых отношениях они сильнее, чем имеющиеся у США. В целом, чтобы получить возможность добиться сегодняшних достижений, следует не раз поблагодарить российские истребители Су-35 за то время, которое они выиграли для Китая.