Киев стягивает силы не только к Донбассу, но и к Крымскому полуострову, сообщают авторы китайского издания Sohu. Они предполагают, что это совсем не случайно, так как Украина намерена нанести удар с воздуха по российским военным базам, расположенным в Крыму.

Сейчас в непосредственной близости от полуострова регулярно появляются украинские и даже американские беспилотные аппараты, которые отслеживают все перемещения российских военных. Не исключено, что ВСУ выжидает подходящего момента для того, чтобы либо нанести удар, либо организовать громкую провокацию и дискредитировать РФ в глазах мировой общественности.

Китайские эксперты считают, что Украина – не единственная головная боль России. Удобного момента для нападения дожидается и Япония, которая ждет не дождется возврата Курильских островов. Но оба потенциальных противника нанесут удар лишь тогда, когда получат одобрение Соединенных Штатов.

Авторы публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», сообщают, что сами США и их союзники по НАТО будут оказывать помощь Украине лишь в том случае, если она сумеет захватить преимущество в боевых действиях. В противном случае они не рискнут вмешиваться.

Эксперты Sohu уверены во втором варианте развития событий. Они заявляют, что РФ успешно справится и с Украиной, и с Японией максимум за две недели.