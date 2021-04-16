Китайские эксперты из издания Sohu прокомментировали «бегство» боевых кораблей США, которые намеревались войти в Черное море. По словам авторов публикации, Соединенные Штаты напугал маневр России, которая затеяла в акватории масштабные учения.

К ним Москва привлекла не только корабли Черноморского флота. Помимо этого, через Ростов в Черное море вышли еще и боевые суда Каспийской флотилии. Они устроили стрельбы, а также взялись отрабатывать отражение атак потенциального противника.

Два американских эсминца, которые уже подходили к Босфору и должны были стать для России «особым сигналом», сперва замерли на месте, а затем резко сменили курс и отправились восвояси от пролива. Очередной трюк с политическим давлением на РФ завершился провалом, так как Москва своевременно предприняла необходимые меры для противодействия возможным провокациям.

В тот же день представители Турции уведомили РФ о том, что проход эсминцев через Босфор перенесен на неизвестные пока сроки.