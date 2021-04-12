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Портал Avia.Pro со ссылкой на китайское издание Sohu сообщает, что российские системы РЭБ на Донбассе оставили ВС Украины без систем радиоэлектронной разведки, а также спутниковой связи и навигации. Авторы отмечают, что у ополченцев непризнанных ДНР и ЛНР отсутствуют комплексы, способные нанести такой удар.

Китайские эксперты пишут, что тревогу подняла мониторинговая миссия ОБСЕ, которая на днях не смогла запустить беспилотный аппарат для наблюдения за линией разграничений. Она потребовала прекратить подавление сигналов, так как в противном случае контроль за ситуацией не будет столь эффективным.

Основываясь на этой информации можно сделать вывод, что Украина теперь не только не сможет наладить связь между подразделениями, но и задействовать в провокациях на Донбассе свои БПЛА и радиолокационные станции. Эксперты полагают, что таким образом Россия намеревается вынудить Киев вернуться к мирному урегулированию конфликта и приступить к выполнению Минских соглашений.

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