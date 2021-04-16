Соединенные Штаты внимательно отслеживают действия российской армии и флота, но иногда такое наблюдение заканчивается казусами. Так, совсем недавно произошел забавный инцидент на одной из северных морских баз РФ, сообщает китайское издание Sohu.

Натовские силы следили за подводными лодками и боевыми кораблями, которые дислоцируются на базе. Они были уверены, что все держат под контролем до того момента, как недосчитались одной подводной лодки. Этот инцидент стал настоящим позором для Североатлантического альянса, считающего себя способным абсолютно все контролировать.

Авторы статьи, перевод которой предоставил портал «ПолитРоссия», пишут, что американские военные несколько раз пересмотрели видеозаписи, сделанные в ходе наблюдения, но так и не поняли, куда исчезла российская субмарина. Впрочем, НАТО вскоре узнает, что произошло, когда подлодка всплывет в сирийском Тартусе или в любой другой горячей точке планеты.