Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты внимательно отслеживают действия российской армии и флота, но иногда такое наблюдение заканчивается казусами. Так, совсем недавно произошел забавный инцидент на одной из северных морских баз РФ, сообщает китайское издание Sohu.

Натовские силы следили за подводными лодками и боевыми кораблями, которые дислоцируются на базе. Они были уверены, что все держат под контролем до того момента, как недосчитались одной подводной лодки. Этот инцидент стал настоящим позором для Североатлантического альянса, считающего себя способным абсолютно все контролировать.

Авторы статьи, перевод которой предоставил портал «ПолитРоссия», пишут, что американские военные несколько раз пересмотрели видеозаписи, сделанные в ходе наблюдения, но так и не поняли, куда исчезла российская субмарина. Впрочем, НАТО вскоре узнает, что произошло, когда подлодка всплывет в сирийском Тартусе или в любой другой горячей точке планеты.

Вам может понравиться

Российские РЭБ снизили активность беспилотных аппаратов боевиков в Сирии

Россия стала чаще задействовать на сирийской территории системы радиоэлектронной борьбы, что позволило существенно снизить активность беспилотных аппаратов, имеющихся в распоряжении боевиков. Подробности об это рассказал Вадим Ревин, возглавляющий службу РЭБ

В российскую Арктику тайком проникла американская атомная подлодка

В районе проведения российской арктической экспедиции «Умка-2021» в момент всплытия трех подлодок сквозь льды находилась еще одна субмарина. Которая принадлежала американским ВМС. Вьетнамское издание Soha пишет, что эта подлодка вполне

До июня на Новой Земле заступит на боевое дежурство третья РЛС “Резонанс-Н”

В мае-июне текущего года на архипелаге Новая земля в Арктике появится радиолокационная станция «Резонанс-Н». Она предназначена специально для обнаружения гиперзвуковых целей и станет третьей, размещенной Россией в арктическом регионе. Подробности
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир: погода, 16 апреля – пасмурно, до 19 °C |