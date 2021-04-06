Китайское издание Sohu 6 апреля опубликовало сравнительный анализ современных атомных субмарин – носителей баллистических ядерных ракет. Издание discover24.ru представляет эксклюзивный перевод этой статьи.

Говоря о том, какая стратегическая атомная подводная лодка США сегодня сильнее, многие, естественно, подумают о классе «Огайо». Но будущая атомная подводная лодка американских военных класса «Колумбия» намерена вписать новую главу в эту историю.

Пентагоном планируется увеличить темпы строительства нового подводного ракетоносца, и его намечено передать флоту в 2028 году. Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами может быть оснащена гиперзвуковым оружием, и этой субмариной, которая поступит на вооружение ВМФ спустя 7 лет, скорее всего, станет атомная подводная лодка класса «Колумбия» ВМС США.

На военно-морское командование США действительно серьезное давление оказывает наличие новейших подлодок с баллистическими ракетами проекта «Борей» у ВМФ России. Тем более, что с момента окончания принятия на вооружение американских атомных подлодок класса «Огайо» прошло уже 24 года, а период службы первых субмарин этой серии достиг 40 лет.

Если эти подводные лодки будут использоваться в течение нескольких лет для противостояния с новейшими российскими «Бореями», ВМС США рискуют окончательно утратить все замыслы о каком-либо «превосходстве» в этой сфере. Пока что малейшее преимущество разницы в поколениях обходится дешево, но оно все равно столкнется с риском быть подавленным. Поэтому для ВМС США атомная подводная лодка нового типа является остро необходимой.

Как следует из опубликованной на данный момент информации, новая подводная лодка класса «Колумбия», спущенная на воду Соединенными Штатами, имеет водоизмещение 20 810 тонн и стоимость 12,4 миллиарда долларов США. Предполагается, что окончательные затраты на ее достройку будут выше, но Америка может позволить себе это. Не будет преувеличением сказать, что стратегическая субмарина США станет грандиозным проектом, так как ВМС США планируют построить в общей сложности 12 лодок. С этим кораблем инвестиции только в прямые военные расходы ошеломляют.

Атомная подводная лодка класса «Колумбия» оснащается продвинутой гидроакустической системой обнаружения. Помимо головной гидроакустической системы и ленточного гидролокатора, с обеих сторон на корпусе имеется 9 гидроакустических устройств обнаружения. Использование безэховых плит HY100 значительно улучшает возможность бесшумности класса Columbia – это очень важно для улучшения малозаметности и живучести подводных лодок.

Класс «Колумбия» располагает 16 ракетными установками вертикального пуска, обладающих при этом модульными возможностями, то есть атомная подлодка сможет запускать баллистические ракеты подводного базирования, крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковое оружие. В настоящее время гиперзвуковое оружие разрабатывается всеми передовыми в военном плане странами, и Соединенные Штаты, естественно, также будут усердно работать над таким оружием будущего.

Некоторые аналитики в США считают, что атомная подводная лодка класса «Колумбия» шокирует с точки зрения характеристик как сила «ядерного сдерживания». С этим оборудованием ВМС США смогут получить мировое лидерство в области атомных субмарин на десятилетия.

Фактически, с точки зрения атомных подводных лодок текущим противником ВМС США остается только Россия. Если две мировые военные сверхдержавы хотят сдерживать и уравновешивать друг друга, они неизбежно будут усердно работать над основными видами оружия военно-морского флота и авиации. И если такое соревнование будет продолжаться, две страны могут выйти на очередной этап в гонке стратегических вооружений.