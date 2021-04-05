Несмотря на категорические запреты со стороны ООН, американские военные активно занимаются разработкой лазерного оружия и уже тайно разработали его новые образцы. Об этом пишет 5 апреля китайское интернет-издание Sohu. Издание discover24.ru представляет читателям эксклюзивный перевод публикации.

Соединенные Штаты всегда были лидером в разработке новых видов оружия и военной техники. В их новинках от авианосцев, реактивных самолетов, истребителей-невидимок пятого поколения до концепции космических операций можно увидеть стратегический подход – то есть то, что в США в данной сфере всегда имеются долгосрочные и выдающиеся цели. Чтобы получить стратегическое преимущество в будущих войнах, Пентагон старается ежегодно вкладывать много денег в исследования и разработку нового оружия. Кроме военных беспилотников, самой популярной темой в последние годы является производство лазерного оружия. Это современное оружие, которое пока существует только в научно-фантастических фильмах, стало объектом конкурирующих разработок в разных странах.

Американские военные, первыми предложившие создание космических сил, очень активно участвуют в разработке лазерного оружия. Они уже тайно разработали этот новый тип оружия. После его успешного запуска США станут мировым лидером в науке и технологии на период не менее 20 лет. Лазерное оружие имеет более высокую стратегическую ценность, чем баллистические ракеты и авианосцы. Оно может не только «плавить» ракеты, но и напрямую поражать авианосцы на расстоянии до 1000 километров. В определенной степени их разрушительная сила страшнее ядерного оружия.

Причина, по которой Соединенные Штаты срочно хотят разработать лазерное оружие, заключается не только в том, чтобы получить абсолютное преимущество в будущих войнах, но и в том, чтобы заранее помешать другим странам овладеть этим новым типом оружия, представляющим огромную угрозу для авианосцев.

Одиннадцать супер-авианосцев – это основа американской «непобедимой» военной силы. Соединенные Штаты никогда не позволят ни одной другой державе или их союзу иметь оружие и оборудование, влияющие на стратегическую ценность авианосцев. При нынешнем мировом технологическом уровне все еще очень сложно создать лазерное оружие, способное поражать авианосцы. Этот метод атаки, при котором для уничтожения установленных целей могут использоваться лазерные лучи, в значительной степени зависит от окружающей среды, а авианосцы, напротив, полностью приспособлены действовать при плохой погоде.

США хотят завершить собственно боевые испытания лазерного оружия к 2022 году. Это сложно, но возможно. Сообщается, что профильные американские специалисты активно увеличивают мощность лазерного оружия со 100 Вт до 300 Вт. Также они испытали лазерное оружие на транспортном корабле «Портленд» и в одно мгновение уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата.

Неудивительно, что Соединенные Штаты уверены, что в 2022 году они завершат настоящие боевые испытания. Из этого видно, что как только проблемы мощности и стабильности лазерного оружия будут решены, оно определенно станет основным оружием в будущих войнах и станет ключом к определению направления войны.

Следует знать, что беспилотные летательные аппараты, которые ранее играли важную роль в конфликтах и войнах на территории Азии и Африки, не смогут дать отпор при столкновении с лазерным оружием с возможностью точного позиционирования и сверхбыстрой скоростью. Боевые лазерные установки уже сейчас способны с легкостью сжечь любой дрон.

Организация Объединенных Наций всегда выступала против разработки лазерного оружия и оборудования, которое может угрожать мировой ситуации, и призывает все страны сохранять высокую степень бдительности в отношении разработок Соединенными Штатами нового лазерного оружия. Всем мировым державам следует отказаться от выпуска такого оружия и техники, которые могут нарушить мировую ситуацию и нанести сокрушительные удары по любым странам.