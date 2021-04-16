Китайский портал Sohu опубликовал статью о новейшей российской межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат», которая приходит на смену знаменитой «Сатане». Представляем перевод этой статьи.

24 гиперзвуковые боеголовки, каждая из которых пробивает систему ПВО Северной Америки

Недавно разработанная российская межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат» прошла национальные испытания и готова к постановке на боевое дежурство. Формально ожидается, что Ракетные силы стратегического назначения России начнут размещать эту ракету в 2022 году. В дальнейшем испытательные пуски уступят место серийному производству «Сармата», и будет изготовлена первая партия для оснащения восьми ракетных полков. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения России генерал Сергей Каракаев заявил, что по характеристикам ракета намного превосходит действующую ракету «Тополь». Она может легко уничтожить североамериканскую систему ПВО с ее нынешним уровнем противоракетных технологий.

Согласно общедоступной информации, ракета «Сармат» представляет собой новый тип трехступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты. Она разработана ОКБ имени Макеева и выпускается Красноярским машиностроительным заводом. По сравнению с твердотопливными ракетами ее конструкция имеет преимущества достаточно высокого удельного импульса, большей дальности, большего забрасываемого веса.

Боевая часть ракеты весит 200 тонн, она способна нести до 15 управляемых ядерных боеголовок. Максимальный забрасываемый вес составляет 10 тонн, а предельная дальность полета – 18000 километров. Теоретически Россия, запуская со своей территории ракету «Сармат», способна поразить цель в любой стране мира.

По сравнению с традиционными межконтинентальными ракетами, самое большое преимущество ракеты «Сармат» состоит в том, что она может быть оснащена гиперзвуковой планирующей боеголовкой, которая обладает наивысшей проникающей способностью. В предыдущих испытаниях гиперзвуковой блок «Авангард» достигал максимальной скорости полета 20 Махов.

Планирующая боевая часть, помимо обладания характеристиками высокоскоростного полета, способна двигаться по непредсказуемой траектории, которую невозможно точно вычислить. В реальных боевых условиях «Сармат» может нести до 24 гиперзвуковых планирующих боеголовок «Авангард», пробивая североамериканскую систему ПВО на разных скоростях и под разными углами, и такую атаку практически невозможно перехватить.

Североамериканская система противовоздушной обороны была построена во время «холодной войны». Главной ее силой являются противовоздушные ракеты серии «Патриот», которые показали значительные возможности по перехвату сверхзвуковых межконтинентальных ракет, таких как «Сатана» и «Тополь». Но эта система уже бессильна перед гиперзвуковой планирующей боевой частью «Авангард». Зарубежные СМИ прогнозируют, что в первую очередь после ввода в строй ракета «Сармат» будет размещена в районе Калининграда и, обладая преимуществом высокой широты, сможет в считанные минуты достигать территорию любой из стран НАТО.

В настоящее время американские ракетные технологии большой тяги сильно отстают от России, и находящиеся на вооружении США ракеты «Минитмен» также сильно отстают от ракет «Салмат». При этом испытания прототипов американских гиперзвуковых ракет еще очень далеки от завершения. Поэтому США способны сейчас только поднимать шум по поводу контроля над ядерными вооружениями. С одной стороны, они призывают мир осудить ядерную экспансию России. С другой стороны, учитывая неполноценность своих межконтинентальных ракет, Соединенные Штаты намерены развернуть ракеты средней дальности, а это неизбежно вызовет новый виток гонки вооружений и значительно увеличит вероятность войны между США и Россией.