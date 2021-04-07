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На международном рынке вооружений не принято выставлять на продажу высокотехнологичные разработки. Однако Россия может нарушить это негласное правило и подорвать высокие позиции американского истребителя F-35. Китайские эксперты издания Sohu заявляют, что для этого РФ достаточно выставить на продажу истребители пятого поколения Су-57 и новейшие танки «Армата».

По словам экспертов, в последнее время во многих странах возникают серьезные сомнения в надежности американских F-35. Кроме того, эти самолеты требуют крупных эксплуатационных затрат, потянуть которые способны далеко не все. На их фоне Су-57 выглядит гораздо привлекательнее.

Этот истребитель создан с использованием стелс-технологий. Также он способен поражать цели на воде, на суше и в воздухе, обладает отличной маневренностью и скоростью. Эксперты заявляют, что появление на рынке Су-57 сразу же привлечет внимание заграничных покупателей. Практически то же самое можно сказать и о танках Т-14, относящихся к четвертому послевоенному поколению и не имеющих аналогов в мире.

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