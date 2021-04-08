В материале китайского информационного агентства Sohu, переведенном «ПолитРоссией», рассказали, что РФ смогла прогнать американские истребители в Прибалтике необычным методом.

Авторы статьи отмечают, что недавно несколько F-15 американских ВВС подлетели к западным границам России. При этом они летели на очень низкой высоте (около 150 метров над землей), чтобы стать невидимыми для средств противовоздушной обороны. Однако их попытка пролететь рядом с российской территорией завершилась провалом.

Эксперты указывают на то, что российские наземные системы наблюдения обнаружили потенциальных нарушителей и взяли их на прицел. Американские летчики не ожидали этого, поэтому сразу же развернулись и полетели обратно. РФ не пришлось даже поднимать в небо собственные истребители.