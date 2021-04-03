По мнению китайского издания, российское средство защиты берегового базирования с большим эффектом используется для принуждения американских военных к отступлению от Крыма. Перевод представлен изданием discover24.ru.

К-300П «Бастион-П» в настоящее время является одним из самых современных в мире противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) берегового базирования. Комплекс (первоначально носивший название «Форт») разработан совместно Россией и Беларусью и основан на сверхзвуковом противокорабельном ракетном комплексе «Оникс» (в экспортной версии – «Яхонт»). Его максимальная дальность действия составляет 300 километров, и он может использоваться для защиты более 600 километров береговой линии. Это оружие прибрежной страны для защиты своих морских границ и национальной безопасности.

Самая большая особенность БПРК «Бастион-П» – это способ пуска, осуществляемый в вертикальном направлении. Запускаемая им противокорабельная ракета П-800 имеет максимальную скорость 2,6 Маха и максимальную дальность полета около 300 км. В системе используется оптоволоконная бесплатформенная инерциальная навигационная система, которая может летать на высоте 10 000 метров. Выйдя в режим инициирования атаки, ракета может маневрировать в воздухе и лететь в сторону вражеской цели с большой скоростью. После снижения на определенную высоту активизируется установленная на ракете импульсная активная радиолокационная система самонаведения, которая рассчитывает позицию ракеты относительно цели и обеспечивает точное попадание.

«Бастион-П» использует передвижную систему пуска на суше. Шасси – тягач МЗКТ белорусской разработки. Остальная часть ракетного комплекса состоит из 4 пусковых установок К-340П, 1 боевой машины поддержки и 4 вспомогательных машин (это транспортная заряжающая машина К-342Р, учебное оборудование и т. п.). В случае возникновения чрезвычайных ситуаций эта система требует всего 5 минут на боевое развертывание. При нанесении противокорабельных ударов комплекс может стрелять «очередями»: интервал между двумя запусками ракетам при этом составляет 2,5 секунды, что позволяет относительно быстро реагировать на атаки.

После того, как Россия вернула себе Крым, она тут же развернула систему «Бастион-П» на военных базах полуострова. Перед лицом флота НАТО, возглавляемого США, российская армия неоднократно проводила испытательные стрельбы ракет комплекса «Бастион-П», тем самым отбрасывая военные корабли США и срывая попытки Америки вмешаться в ситуацию на Украине через «крымский вопрос». Таким образом, для страны с протяженной береговой линией эта противокорабельная ракета действительно представляет собой значимую силу, способную противостоять врагу за тысячи миль.

Ракетный комплекс в настоящее время экспортируется во Вьетнам в дополнение к собственному использованию российскими военными. В настоящее время во Вьетнаме имеется 2 комплекса из 32 пусковых установок «Бастион-П». Недавно вьетнамские военные СМИ публично продемонстрировали эту ракетную систему внешнему миру. Судя по опубликованным Вьетнамом фотографиям и анализу времени закупок, можно предположить, что уже сформировались зрелые навыки применения новых боевых возможностей. Для Вьетнама «Бастион-П» является самой современной противокорабельной ракетой и наиболее эффективным противокорабельным оружием для охраны своих территориальных вод.