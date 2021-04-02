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Военные эксперты вьетнамского издания Soha назвали Калининград настоящей «занозой» для НАТО, извлечь которую будет практически невозможно. Россия постоянно укрепляет этот регион, чтобы обеспечить возможность надежно защитить его в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса.

Одной из главных проблем для НАТО станут оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», которые базируются в Калининградской области. Они способны поражать цели на расстоянии до 500 километров и демонстрируют точность до 6 км.

От вторжения с воздуха Калининград защищают зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», поддержку которым оказывают еще и ЗРПК «Панцирь-С1». Это дает возможность своевременно обнаруживать самолеты, которые оснащены технологией стелс, а также сбивать беспилотные аппараты вероятного противника.

В Балтийске дислоцируются подразделения морской пехоты, которые имеют на вооружении бронетехнику, артиллерийские установки, вертолеты и другое оружие, которое в случае возникновения угрозы могут быть в минимальные сроки переброшены в любую точку региона.

Не стоит забывать и о Балтийском флоте, который включает в себя сторожевые и противолодочные корабли и новейшими ракетами «Калибр». Они способны справится с эсминцами и крейсерами противника, а также обнаружить и уничтожить вражеские субмарины.

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