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Аналитики вьетнамского издания Soha прокомментировали заявление Минобороны РФ о возможности создания так называемых «мертвых зон» или «минных полей» для беспилотных аппаратов потенциального противника.

Они отметили, что идея задействовать для этой цели системы радиоэлектронной борьбы выглядит весьма достойно. А также предположили, какие именно средства РЭБ больше всего подойдут для создания «мертвых зон».

Вполне вероятно, что РФ задействует комплексы «Мурманск-БН», которые обладают высокой мощностью и могут «доставать» летательные аппараты и другую электронику противника на расстоянии около 5 тысяч километров. Кроме того, у Москвы имеются еще и комплексы «Поле-21» которые в радиусе 50 километров глушат связь и навигацию, создавая сплошное поле помех.

Авторы издания Soha, статья которых переведена порталом ФАН, рассказывают, что концепция «мертвых зон» построена на использовании несколько средств РЭБ. Они накрывают выбранную территорию и делают ее настоящим «минным полем» для БПЛА. Залетая туда беспилотник просто превращается в бесполезный хлам, так как вся его электроника моментально отключается. То же самое происходит и с крылатым и высокоточными ракетами потенциального противника.

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