Блогерша София Стужук в Stories Instagram показала, как выглядит её грудь после пластической операции.

Пластику блогерша сделала несколько недель назад. Как она рассказала, она вставила в грудь импланты, и была очень довольна результатом операции. На фото она показала, что после операции у неё ещё сохранились синяки и шрамы от разрезов. Это довольно сильно напугало её подписчиков, однако сама София от своей новой груди в восторге.

Отмечается, что ранее София выступала за естественную красоту, когда ещё не была столь известна. Добившись некоторой популярности, она резко изменила своё мнение. Так, она сделала несколько инъекций для лица, из-за чего оно приобрело отечный вид. Но это не испугало блогершу, и она решилась на пластику груди.